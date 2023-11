Ein 37-Jähriger ist nach einem Angriff durch mehrere Menschen auf einem Schweriner Supermarkt-Parkplatz im Krankenhaus. Die unbekannten Täter haben den Mann am späten Montagnachmittag in Neu Zippendorf geschlagen und, als dieser gefallen sei, auch auf ihn eingetreten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen hätte die Polizei verständigt. Die Täter seien geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht weitere Zeugen.