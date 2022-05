Bei einem Straßenbahn-Unfall in Schwerin ist ein fünfjähriges Mädchen verletzt worden. Ein 79 Jahre alter Autofahrer war beim Abbiegen mit der Straßenbahn am Montag zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. In einem Waggon stürzte demnach das Mädchen und verletzte sich leicht. Die genauen Umstände des Unfalls sind den Angaben zufolge noch nicht geklärt.