Beim traditionellen Müritzschwimmen an diesem Samstag in Waren starten erneut Hunderte Schwimmbegeisterte. Bisher liegen 760 Anmeldungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien vor, wie ein Sprecher des Organisationsteams am Montag sagte. Der jüngste Starter sei zwölf, die ältesten Schwimmer über 80 Jahre alt. Es ist die 54. Auflage des Schwimmereignisses an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Auf der klassischen Strecke - 1950 Meter über die Binnenmüritz - werden rund 600 Frauen und Männer schwimmen. Die Besten brauchen dafür in der Regel zwischen 25 und 30 Minuten. Hier hatte 2022 der 18-jährige Anton Rauch aus Potsdam mit 22 Minuten und 31,95 Sekunden knapp gewonnen. Etwa 150 Starter seien für die doppelte Distanz - also 3,8 Kilometer einmal hin und zurück über die Binnenmüritz - gemeldet. Bei diesem "Müritzman 3.8"-Wettkampf war im Vorjahr mit der 25-jährigen Sarah Strack aus Greifswald eine Frau die Schnellste unter allen Startern.

Das Müritzschwimmen findet immer am ersten Augustwochenende statt. Die Müritz ist mit 117 Quadratkilometern Fläche der größte Binnensee in Deutschland. Das Wettschwimmen findet in der nördlichen Bucht statt, wo auch das Heilbad Waren liegt.

