Nach der überraschend klaren Niederlage gegen die Frankfurt Skyliners hat Christian Held deutliche Worte gefunden. Mit Blick auf das 77:99 (38:42) am Ostersonntag gegen den Tabellenvorletzten vor 3100 Zuschauern in der Stadthalle räumte der Cheftrainer der Rostock Seawolves ein: "Wir haben es zu keinem Zeitpunkt geschafft, irgendwie in Rhythmus zu kommen oder ins Spiel zu finden."

Vor allem von der Defensivleistung seiner Mannschaft war der 34-Jährige enttäuscht. "Ich glaube, dass, was uns in den letzten Wochen so stark gemacht hat, war unsere Verteidigung. Das konnten wir heute nicht zeigen. Wenn der Gegner 99 Punkte in deiner Halle macht, sagt das schon alles aus." Held zollte allerdings auch den Hessen ein großes Lob: "Frankfurt hat das dann immer hervorragend gemacht und immer den richtigen Pass gespielt. Immer dann, wenn wir noch mal einen Push versucht haben, konnten sie den Dreier treffen und uns damit die Luft nehmen."

Verantwortlich dafür war hauptsächlich Jordan Theodore gewesen. Frankfurt hatte den US-Amerikaner erst wenige Tage zuvor verpflichtet. Der 33-Jährige war in der Schlussphase des dritten Viertels mit drei Dreiern maßgeblich daran beteiligt, dass die Seawolves mit 19 Punkten Rückstand in den letzten Abschnitt gehen mussten. Ein Comeback wollte dem Held-Team danach nicht mehr gelingen.

Mit einem Sieg hätten die Rostocker ihr erklärtes Ziel "Klassenverbleib" bei noch sieben ausstehenden Partien bereits perfekt machen können. Die nächste Gelegenheit bietet sich dem Aufsteiger am Freitag (19.00 Uhr). Dann sind die Seawolves zu Gast in Heidelberg (12.).

