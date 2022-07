Die 84. Warnemünder Woche ging am Sonntag mit dem Finale der Internationalen Deutschen Seesegelmeisterschaft zu Ende. Die erste Halbzeit der «Wonnewoche» war von fast karibischen Segelbedingungen geprägt. In der zweiten Hälfte der neuntägigen Serie hatten die rund 900 Aktiven aus 22 Ländern in 15 Bootsklassen auch mit stürmischen Winden zu kämpfen und Ausfälle zu beklagen.