Ein Gutachten des Universitätsklinikums Ulm zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in Mecklenburg in den Jahren 1946 bis 1989 wird heute (11.00 Uhr) in Schwerin vorgestellt. Das Erzbistum Hamburg hatte im Februar 2020 die Ärztliche Direktorin der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm, Manuela Dudeck, mit der Aufarbeitung und Dokumentation des sexuellen Missbrauchs von katholischen Priestern und anderen im Dienst der Kirche beauftragt. Die dreijährige Arbeit ist nun abgeschlossen. In einem Zwischenfazit hatte Dudeck im November 2022 von Missbrauchsfällen gesprochen, die sprachlos machten.