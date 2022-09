Die SPD-Influencerin Lilly Blaudszun twittert wieder. "Es ist, wie @theesuhlmann singt: Es gibt eine Zeit zu rennen und es gibt eine Zeit zu ruhen", schreibt sie nach einjähriger Pause am Dienstagabend auf ihrem Twitteraccount. Sie habe nun genug geruht. "Hello again, Twitter!" Mehr als 2000 ihrer Follower kennzeichneten den Tweet mit "gefällt mir". Blaudszun setzte noch zwei weitere Tweets ab, in denen sie sich unter anderem für eine Fortführung des 9-Euro-Tickets einsetzt.

Blaudszun hatte den Landtagswahlkampf von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern mitgestaltet und auch die Bundespartei in Internet-Fragen beraten. Kurz nach der Landtagswahl im September 2021 hatte sie ihren Twitter-Account mit mehreren Zehntausend Followern abgeschaltet.

In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte die Jurastudentin vor kurzem ihrer Partei Nachholbedarf bei der Attraktivität für junge Menschen attestiert. "In der SPD herrscht oft eine ziemliche Bratwurststimmung, die nicht gerade anziehend auf junge Menschen wirkt", sagte die 21-Jährige dort. Gerade junge Frauen sähen sich in der Partei den immer gleichen ermüdenden Debatten ausgesetzt. "Da sind wir nicht modern genug." Blaudszun ist inzwischen als Mitarbeiterin der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement mit Sitz in Neustrelitz aktiv.

