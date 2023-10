Gestiegener Hilfebedarf und weniger Lebensmittelspenden - anlässlich des Welthungertages am Montag hat Grünen-Landesvorsitzende Katharina Horn auf die schwierige Situation der Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen. "In Zeiten von Corona, Wirtschaftskrise und steigender Inflation stehen die Tafeln vor großen Herausforderungen", teilte Horn in Schwerin mit. Im Vergleich zu den Vorjahren erhielten die Tafeln nur noch ein Drittel der Waren. "Dies ist zum Teil auf die nachlassende Bereitschaft der Supermärkte zurückzuführen, Lebensmittel abzugeben." Auch die Arbeit von Suppenküchen leide darunter.