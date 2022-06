Die 170 Radfahrer der Hanse-Tour Sonnenschein haben in den vergangenen Tagen mehr als 500 Kilometer für den guten Zweck zurückgelegt und rund 100.000 Euro Spenden gesammelt. Das Geld ist für krebs- und chronisch kranke Kinder bestimmt, wie die Organisatoren nach dem Abschluss der 26. Tour am Sonntag mitteilten. Die Radler waren am Mittwoch in Rostock gestartet.