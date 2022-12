Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sieht Angebote der Kinderbetreuung als wichtigen Faktor bei der Integration geflüchteter Frauen. "Gerade durch die Zuwanderung ukrainischer Frauen mit Kindern zeigt sich auch in unserem Land verstärkt der Bedarf an integrationsbegleitender Kinderbetreuung", sagte sie am Donnerstag im Anschluss an die Konferenz der Arbeits- und Sozialminister der Länder. Den Angaben nach wollen sich die Länder dafür einsetzen, dass es mehr begleitende Betreuungsangebote für Sprachkurse gibt.