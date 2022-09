Der Bundesrat fordert den Erhalt des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" zur Behebung von Sprachdefiziten von Kindern in Kindertagesstätten. Die Länderkammer stimmte am Freitag einem entsprechenden Antrag von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zu, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte.