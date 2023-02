Englisch ist Weltsprache, in den Behörden in Mecklenburg-Vorpommern werden die Formulare jedoch auf absehbare Zeit weiter nur auf Deutsch vorliegen. In einigen Bereichen gibt es aber Überlegungen, um es potenziellen internationalen Fachkräften leichter zu machen.

Trotz Fachkräftemangels gibt es in Mecklenburg-Vorpommern keine Überlegungen, Englisch in den Behörden als zweite Sprache neben Deutsch einzuführen. Dies sei weder in der Vergangenheit in der Diskussion gewesen noch derzeit ein Thema, teilte die Staatskanzlei in Schwerin auf Anfrage mit.

Die Bundes-FDP hatte die Idee aus ihrem Wahlprogramm im Jahr 2021 erneut ins Gespräch gebracht. Die Liberalen wollen Deutschland damit bei internationalen Unternehmen und Fachkräften attraktiver machen.

Wenngleich nicht im Behördenverkehr, so wird dem Wirtschaftsministerium zufolge in Schwerin im Rahmen der Fachkräftestrategie darüber nachgedacht, Englisch als Zweitsprache in Unternehmen zu forcieren. Das Ministerium verweist auch auf bestehende Projektförderungen, wie unter anderem die der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte.

Im Gespräch sei zudem die Möglichkeit, Unternehmensgründungen künftig auch auf Englisch abzuwickeln. Hiermit könnten demnach sowohl Migrantinnen und Migranten als auch ausländische Studierende bei entsprechenden Ambitionen unterstützt werden.