Zwei junge Frauen sind am Freitag von der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Brandstiftung in vier Fällen angeklagt worden. Die beiden Angeschuldigten sollen laut Angaben der Staatsanwaltschaft von Freitag an mehreren Tagen im August dieses Jahres Feuer gelegt haben. Betroffen von den Bränden waren die ehemalige SED-Bezirksparteischule, zwei Carports und insgesamt 16 Fahrzeuge. Durch die Feuer entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro.