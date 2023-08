An einem Wahlkreisbüro der AfD in der Wismarer Innenstadt ist ein Fenster beschädigt worden. Es sei noch unklar, welcher Gegenstand dafür benutzt wurde, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Das Außenglas des Fensters habe ein Loch. Ein weiteres Fenster sei mit der Aufschrift "Nazi" beschmiert worden. Ein Mitarbeiter des Büros habe am Montagnachmittag Anzeige erstattet. Als Tatzeitpunkt komme das zurückliegende Wochenende in Frage. Hinweise auf Tatverdächtige gebe es bislang nicht. Der Staatsschutz ermittelt.