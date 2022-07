Die Gesundheitsausgaben in Mecklenburg-Vorpommern sind 2020 kräftig gestiegen. Wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag in Schwerin mitteilte, kletterten die Gesamtausgaben für Behandlungen und Vorsorge im ersten Jahr der Corona-Pandemie auf den Rekordwert von 8,8 Milliarden Euro. Das waren 6,5 Prozent mehr als 2019. Damit lag die Kostensteigerung im Nordosten exakt im Bundesdurchschnitt. Den größten Zuwachs verzeichnete Hamburg mit 8,4 Prozent.