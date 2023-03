An Mecklenburg-Vorpommerns Universitäten und Fachhochschulen ist die Zahl der Studierenden das dritte Jahr in Folge gesunken. Im Wintersemester 2022/23 waren laut Statistischem Landesamt 38.363 junge Leute eingeschrieben - ein Rückgang um 1,7 Prozent zum Vorjahr, wie das Amt am Montag in Schwerin auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Vor allem die Fachhochschulen büßten demnach Studieren ein - das Amt meldete dort einen Rückgang um 5,1 Prozent. Fast jeder neunte Student (10,8 Prozent) ist den Angaben zufolge Ausländer. Ihr Anteil habe sich kaum verändert, hieß es.

Leicht gestiegen ist laut Statistik-Amt die Zahl junger Menschen, die auf Lehramt studieren. Im aktuellen Wintersemester seien es 4760 - nach 4593 ein Jahr zuvor. Damit studiert jeder Achte in MV mit dem Ziel, einmal Kinder zu unterrichten. Lehrer werden derzeit bundesweit händeringend gesucht, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Infolge der Flüchtlingszuzüge ist die Zahl der Schüler gestiegen. Zugleich gehen vielen Lehrkräfte in Rente.

