Rund die Hälfte der Haus- und Wohnungseigentümer in Mecklenburg-Vorpommern hat noch nicht auf den Zensus 2022 geantwortet. In den ersten Maiwochen wurden mehr als 400.000 Anschreiben zur Gebäude- und Wohnungszählung an Eigentümer und Verwalter versandt, wie das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mitteilte. Bisher seien gut 200.000 Rückmeldungen eingegangen.