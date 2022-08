Wegen ihrer angeblich müden und quengelnden Kinder ist eine Urlauberin in der Nähe von Stralsund viel zu schnell gefahren - und muss nun mit zwei Monaten Fahrverbot rechnen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Stralsund berichtete, wurde die 30-jährige Fahrerin aus Rheinland-Pfalz auf der Bundesstraße 96 mit bis zu 180 Stundenkilometer bei erlaubten 100 Sachen ertappt. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend auf dem vierspurigen Rügenzubringer bei Stralsund.