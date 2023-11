Ein auf dem Kundenklo einer Tankstelle in Stralsund liegen gelassener Revolver samt fünf Schuss Munition hat für fieberhafte Ermittlungen der Polizei und einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos SEK gesorgt. Bereits am vergangenen Dienstag hatte ein 59-jähriger Wachmann seine mit fünf Patronen geladene Waffe auf der Kundentoilette scheinbar vergessen, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Drei Stunden später habe er den Verlust gemeldet.