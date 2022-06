Die Beschäftigten des Backwaren-Herstellers Mecklenburger Backstuben GmbH mit Sitz in Waren bekommen nach Gewerkschaftsangaben vom kommenden Monat an mehr Geld. Wie Jörg Dahms von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag mitteilte, einigten sich die Tarifparteien in der ersten Runde auf eine stufenweise Anhebung der Löhne um insgesamt mehr als 20 Prozent. Nach einer Entgelterhöhung zum 1. Juli um bis zu 4,5 Prozent folge zum 1. Oktober für rund 460 Mitarbeiter ein weiteres Plus von 17,5 Prozent. Die Laufzeit des Tarifabschlusses betrage zehn Monate bis zum 30. April 2023.