Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von Dienststellen und Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern für den heutigen Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. In Rostock ist eine Demonstration und Kundgebung geplant, an der sich Delegationen aus allen Bereichen des Landes beteiligen, teilte die Gewerkschaft mit. "Von den Kitas, den Kommunen und Landkreisen, den Pflegebeschäftigten bis zu den Sparkassen ist alles dabei, um den Druck auf die Verhandlungen zu erhöhen, denn das bisherige Angebot der Arbeitgeber ist eher ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten und erzeugt Wut und Enttäuschung", sagte Diana Markiwitz, stellvertretende Landesleiterin von Verdi Nord.