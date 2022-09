Die ursprünglich an diesem Freitag in Neubrandenburg geplante Premiere der Komödie "Warten auf'n Bus" ist um eine Wochen verschoben worden. Grund ist ein plötzlicher Krankheitsfall bei den Darstellern, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG) am Dienstag in Neustrelitz mitteilte. Nun soll das Theaterstück unter der Regie von Katrin Hentschel am 30. September erstmals im Schauspielhaus Neubrandenburg aufgeführt werden.