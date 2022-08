Der warme Sommer hat dem Freilufttheater Müritz-Saga eine gute Saison beschert. "Kurz vor Abschluss der Saison haben wir bereits rund 18 000 Gäste, das ist mehr, als wir nach Corona dachten", sagte Intendant Nils Düwell am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Waren an der Müritz. Auch die teilweise große Hitze habe den Gästen des Stücks "Des Teufels Schergen" nichts ausgemacht: "Wenn wir abends spielen, war es schon wieder ein lauer Sommerabend." Die diesjährige Saison der Müritz-Saga endet an diesem Samstagabend.