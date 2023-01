"Nullerjahre", die Autobiografie von Hendrik Bolz alias Testo vom Deutschrap-Duo Zugezogen Maskulin, kommt ins Theater. Das Mecklenburgische Staatstheater bringt die Geschichte von Testos Jugend in der Platte in Stralsund auf die Bühne - in der neuen Staatstheater-Spielstätte M*Halle im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch.