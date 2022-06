Mit einer russischen Oper und mehreren neuen Schauspielstücken mit Ost-Bezug wartet die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz in der Spielzeit 2022/23 auf. So wird als erste Oper «Eugen Onegin» von Peter Tschaikowski im November aufgeführt, wie Intendant Sven Müller am Mittwoch in Neubrandenburg vor Journalisten sagte. «Wir haben nichts gegen das russische Volk und die russische Kultur», sagte der Intendant mit Blick auf den Militärangriff Russlands auf die Ukraine zur Auswahl. Man könne putinkritisch sein ohne puschkinkritisch sein zu müssen.