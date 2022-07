Nach der abgebrochenen Premiere der Oper "Carmen" hat der Klassiker wieder rund 10 000 Besucher auf den Schlossberg gelockt. Das ist fast das Vor-Corona-Niveau.

Mit der Freiluft-Oper "Carmen" hat das Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) wieder an das Besucherniveau der Vor-Corona-Zeit anschließen können. Wie der kaufmännische Leiter Malte Bähr der Deutschen Presse-Agentur sagte, konnten bei den Vorstellungen im Juli rund 10 000 Gäste auf dem Schlossberg begrüßt werden. Das seien ähnlich viele, wie 2019. Am Samstagabend stand die letzte Vorstellung der opulenten und von Kritikern vielgelobten Inszenierung der Georges-Bizet-Oper an.