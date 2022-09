In Rostock haben am Freitagvormittag die landesweit größte Baumesse Robau und die Parallelmesse "Wohnideen & Lifestyle" begonnen. Die Messen seien sehr gut angelaufen, sagte Andreas Markgraf, Chef der Hansemesse. Es hätten sich zwischenzeitlich Schlangen an den Kassen gebildet. Noch bis Sonntag informieren mehr als 200 Aussteller rund um die Themen Bauen und Wohnen.