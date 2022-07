Die CDU-Fraktion in Schwerin begrüßt den niedersächsischen Vorschlag eines norddeutschen Modells als Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Die Bundesregierung sei beim Thema einer Anschlusslösung zerstritten, "insofern ist ein verkehrspolitisches Miteinander der Nordländer absolut richtig, um den Druck auf den Bund zu erhöhen, aber auch Chancen eines länderübergreifenden Verkehrskonzeptes zu entwickeln", sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Daniel Peters, am Sonntag in Schwerin.