Unbekannte haben in der Neubrandenburger Oststadt einen Brand in einer Gartenanlage verursacht, bei dem mehr als 40 Tiere getötet wurden. Dabei wurde am Samstagabend auch ein Gartenhaus weitgehend zerstört, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Nach ersten Ermittlungen war der Brand von der Terrasse des Bungalows ausgegangen. Durch Flammen und Rauch verendeten etwa 40 Tauben und einige Kaninchen. Die Berufsfeuerwehr musste ausrücken, um die Flammen zu löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung und hofft auf Hinweise von Zeugen.