Zum zweiten Mal in vier Monaten: Löwen-Nachwuchs in Schwerin

Tiere Zum zweiten Mal in vier Monaten: Löwen-Nachwuchs in Schwerin

Asiatische Löwen gelten als stark gefährdet. Im Schweriner Zoo gab schon zum zweiten Mal Nachwuchs binnen fünf Monaten.

Das Schweriner Rudel Asiatischer Löwen wächst in beachtlichem Tempo: Zum zweiten Mal binnen vier Monaten hat es Nachwuchs gegeben, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Löwin Indi, die im Frühjahr 2021 zusammen mit ihren Schwestern Rubi und Heidi aus dem Londoner Zoo nach Schwerin kam, brachte demnach am Dienstag zwei Welpen zur Welt. Heidi war im Juli Mutter geworden.

Für die elfjährige Indi ist es bereits die zweite Geburt in diesem Jahr. Ihr erster Wurf im Mai hatte die erste Nacht nicht überlebt. Die ersten Stunden nach der Geburt seien stets kritisch und ein Verlust der Jungtiere möglich, erklärte ein Zoo-Sprecher. Mittlerweile sei die Situation bei aktuellen Wurf jedoch stabil. "Die Tiere trinken gut bei der Mutter."

Das Rudel ist inzwischen achtköpfig. Dazu gehören noch Indis Zwillingsschwester Heidi mit ihren vor vier Monaten geborenen Jungen Ravi und Kirana sowie die ältere Schwester Rubi (14 Jahre). Der Löwenkater Shapur (7 Jahre) ist laut Zoo der Vater aller vier Jungtiere.

Das Geschlecht der am Dienstag geborenen Welpen ist noch unklar. "Aus heutiger Sicht werden nach etwa acht Wochen die ersten Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt, wie beispielsweise die Geschlechtsbestimmung und Impfungen", erklärte Zoobiologin Sabrina Höft.

Danach könnten die Kleinen mit ihrer Mutter den Wintergarten kennenlernen. "Je nach individuellem Verhalten der Tiere können Zoobesucher dann vielleicht schon den Nachwuchs sehen", so Höft. Bis dahin müssten sie mit Kamerabildern vorliebnehmen. Auf die Außenanlage kämen die Löwenbabys erst im Frühjahr.

Asiatische Löwen werden von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als stark gefährdet eingestuft. Es ist laut Zoo davon auszugehen, dass wildlebend nur noch etwa 350 Tiere im indischen Gir-Nationalpark vorkommen. Ursprünglich sei die Art bis in den Mittelmeerraum verbreitet gewesen.

Die Schweriner Löwen gehören dem Zoo zufolge zum Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zoo- und Aquarienverbandes. Die Zahl der Geburten sei in den vergangenen Jahren relativ gering gewesen, so dass der neuerliche Zuchterfolg in Schwerin eine wichtige Ergänzung für die Gesamtpopulation darstelle. Mit acht Tieren halte Schwerin derzeit das viertgrößte Rudel Asiatischer Löwen der Welt - nach Zoos in Indien, Singapur und in Dänemark.