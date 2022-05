Mehrere große Naturschutzverbände haben den Zaun des Landes Mecklenburg-Vorpommern an der Grenze zu Polen gegen die Afrikanische Schweinepest kritisiert. Für Wildtiere wie Rehe, Hirsche oder auch Wölfe könne er zu einer tödlichen Falle werden, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten gemeinsamen Erklärung der Deutschen Umwelthilfe, der Deutschen Wildtier Stiftung, des Nabu Mecklenburg-Vorpommern, des Vereins Rewilding Oder Delta und des WWF Deutschland.