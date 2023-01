Der Vogelgrippe-Erreger breitet sich erneut im Nordosten auf. Zwei weitere Betriebe in zwei Kreisen sind betroffen. Infiziert haben sich die Tiere mutmaßlich bei Wildvögeln.

In Vorpommern und der Seenplatte haben die Behörden neue Fälle der Geflügelpest entdeckt. Wie die Landkreise Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte am Montag mitteilten, ist der Vogelgrippe-Erreger H5N1 in einem Hauflügelbestand im vorpommerschen Heilgeisthof und einem Geflügelbestand im Amtsbereich der Mecklenburgischen Kleinseenplatte nachgewiesen worden. Obwohl Heilgeisthof im Kreis Vorpommern-Greifswald liege, sei der Nachbarlandkreis wegen der eingerichteten Überwachungszone ebenfalls betroffen.

Allein in dem Betrieb auf der Seenplatte müssen den Angaben nach nun 8000 Tiere getötet werden. Rund um den Fundort wurde zudem eine Schutzzone im Radius von drei Kilometern eingerichtet, sie erstreckt sich rund um den Ort Wesenberg. In Vorpommern wurde ebenfalls eine Schutzzone eingerichtet, diese schließt auch die Stadt Greifswald ein.

In den Schutz- und Überwachungszonen gelten Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen. Unter anderem dürfen Geflügelhalter ihre Tiere nicht mehr in Freigehegen unterbringen und ihren Gesundheitszustand engmaschig überwachen.

Erst vor einer Woche war ein Ausbruch auf einem Hof in Vorpommern-Rügen bekannt geworden, dort waren rund 250 Tiere der Geflügelpest zum Opfer gefallen. Es handelte sich dabei um eine große Privathaltung. Der Landkreis ging von einem Eintrag durch Wildvögel aus. Auch im Landkreis Rostock gab es kürzlich einen Ausbruch.

Seit Jahren sucht die Geflügelpest oder auch Vogelgrippe regelmäßig Europa heim. Während der Erreger im Zusammenhang mit dem Vogelzug in der Vergangenheit hierzulande vor allem in der kalten Jahreszeit auftrat, gab es zuletzt das ganze Jahr hindurch Infektionen. Ende vergangenen Jahres gab es zahlreiche Infektionen in Hobby-Haltungen im Zusammenhang mit der Landesschau der Rassegeflügelzüchter im November in Demmin. Für Menschen gilt das derzeit dominierende Virus als ungefährlich.

