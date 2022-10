Mit großem Besucherandrang ist am Samstag die Rostocker Rassehunde-Ausstellung gestartet. "Es ist unglaublich voll", sagte Projektleiterin Kathrin Schiemann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Angemeldet sind an den beiden Messetagen insgesamt rund 1600 Vierbeiner (2021: 2071). Zu sehen sind demnach 247 Rassen. Die Hundebesitzer kommen aus 13 Ländern.