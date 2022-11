Nach Abschluss einer Geflügelausstellung in Demmin ist es zu mehreren Ausbrüchen der Geflügelpest in Kleinhaltungen gekommen. "Ich bin in großer Sorge um die Tierhaltung im Land und die Rassenvielfalt", sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Freitag in Schwerin. Er appelliere an alle 241 Teilnehmer, Hygienemaßnahmen zu ergreifen.