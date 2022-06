Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhard Meyer (SPD) hat 34 Badestellen und fünf Sportboothäfen in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Gütesiegel «Blaue Flagge» ausgezeichnet. Die «Blaue Flagge» stehe für die Verbindung von Qualität, Tourismus und Natur, sagte Meyer am Freitag in Barth. «Sauberes Wasser und sichere Strände sind Grundvoraussetzungen für den Bade- und Wassertourismus in unserem Land.»