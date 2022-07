© Gerard Bottino/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild

Nach Aussage eines Experten werden für Kreuzfahrtunternehmen sowohl sehr große als auch kleine exklusive Schiffe wichtiger. Letztere sollen für einen Werftstandort im Nordosten eine entscheidende Rolle spielen.

Nach Aussage des Tourismuswissenschaftlers Alexis Papathanassis wächst in der Kreuzfahrtbranche die Bedeutung sehr großer Mega-Schiffe auf der einen und kleiner exklusiver Schiffe auf der anderen Seite. "Es gibt eine Polarisierung in der Branche", sagte der Professor für Touristik und Seetouristik an der Hochschule Bremerhaven der Deutschen Presse-Agentur.