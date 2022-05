Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock treibt seine Personalplanungen voran. Am Freitag vermeldeten die Mecklenburger die Verpflichtung von Kai Pröger. Der 30 Jahr alte Offensivspieler kommt ablösefrei vom Ligarivalen SC Paderborn an die Ostseeküste und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Pröger hat 31 Spiele in der Bundesliga und 70 Partien in der 2. Liga absolviert.