Ein von Sturmböen umgewehter Anhänger hat für eine zweistündige Sperrung der Autobahn 20 bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) in Richtung Rostock gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der zweiachsige Hänger, der an einem Kleintransporter befestigt war, am Montag bei einem Unwetter umgedrückt und überschlug sich. Das Gefährt kam über beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Rostock zum Liegen. Die Bergung dauerte rund zwei Stunden. Der 61-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh zog eine Gewitterfront mit starken Sturmböen über Mecklenburg-Vorpommern.