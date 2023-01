Falsche Polizisten haben eine hochbetagte Frau aus der Region Tribsees (Vorpommern-Rügen) um knapp 19.000 Euro betrogen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, fiel die mehr als 90 Jahre alte Seniorin auf einen klassischen Trick solcher Banden herein. Ein Anrufer, der sich als Polzist ausgab, habe der Rentnerin am Mittwoch erklärt, dass Betrüger in der Region unterwegs seien und ihr Geld auf dem Konto nicht mehr sicher sei. Man werde deshalb einen "verdeckten Ermittler" vorbeischicken, der in Zivil kommt.