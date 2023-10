In Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zum Sonntag eine Spielhalle überfallen worden. Laut Angaben der Polizei vom Sonntag waren zwei unbekannte Täter an dem Überfall beteiligt. Einer der beiden habe die 54-jährige Angestellte der Spielhalle festgehalten, während der zweite Bargeld aus der Kasse entnommen habe. Daraufhin seien die beiden geflüchtet. Die 54-jährige Angestellte blieb laut der Polizei unverletzt. Die Fahndung sei zunächst erfolglos verlaufen, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen.