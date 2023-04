Ein stark alkoholisierter Mann hat in einem Rostocker Kino versucht, auf mehrere Polizeibeamte einzuschlagen und ist festgenommen worden. Der 60-Jährige habe zuvor eine 35-Jährige von der Straßenbahnhaltestelle Lütten-Klein-Zentrum bis ins Kino verfolgt und sie zunächst verbal belästigt, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Anschließend wurde er handgreiflich und fasste ihr an die Schulter. Die Kinobesucherin rief daraufhin die Polizei.