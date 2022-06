Im ersten Monat seit dem Einstellungsbeginn ausländischer Hilfslehrer für Flüchtlingskinder an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern hat das Land 35 Personen an 29 Schulen angestellt. Dabei handelt es sich vor allem um Menschen aus der Ukraine. 27 haben einen ukrainischen Abschluss als Lehrer, wie das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte.