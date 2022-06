Der Verein Deutsch-Russische Partnerschaft MV entscheidet demnächst in einer Mitgliederversammlung über seine Auflösung. In einem Brief an die rund 70 Mitglieder schreibt der Vorsitzende und Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), dass der Verein derzeit keine Möglichkeit habe, seiner satzungsgemäßen Aufgabe nachzukommen. Das sei die Organisation von Begegnungen, Zusammenarbeit und Austausch zwischen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und in Russland.