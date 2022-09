141 Jugendliche haben am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) begonnen. Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte bei der offiziellen Eröffnung im Rostocker Zoo: "Ein FÖJ heißt: viele neue Erfahrungen, Einblicke in die Berufswelt, die Gelegenheit persönlich zu wachsen und eine gute Zeit."