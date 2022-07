Das Justizministerium in Schwerin hat die von der umstrittenen Klimastiftung MV beantragte Satzungsänderung abgesegnet. Diese sei gemäß dem Stiftungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Paragraf 9, Absatz 1, Satz 2) vorgenommen worden, teilte das Ministerium am Montag mit. Die Bezüge zu dem Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 seien gestrichen worden. Das Ministerium muss solche Änderungen in seiner Funktion als Stiftungsaufsicht genehmigen.