Die Umweltorganisation BUND hat einen besseren Schutz der Schweinswale in der Ostsee gefordert. In der deutschen Ostsee seien zwar Schutzgebiete ausgewiesen worden, weil Schweinswale sich dort häufig aufhalten und ihre Kälber zur Welt bringen und großziehen, erklärte Susanna Knotz vom BUND Mecklenburg-Vorpommern mit Blick auf den Internationalen Tag des Ostsee-Schweinswals am Sonntag. Wirksame Regelungen existierten in den meisten Schutzgebieten jedoch nicht, da Fischerei und Schifffahrt bislang kaum eingeschränkt würden.