Die Stadt Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ist als erste Kommune in Mecklenburg-Vorpommern einer Initiative zum Schutz des Wasser - der Blue Community - beigetreten. Mit dem Beitritt verpflichten sich Städte unter anderem dazu, Wasserdienstleistungen in öffentlicher Hand zu behalten und Leitungswasser gegenüber Flaschenwasser zu bevorzugen. Zugleich wird der Zugang zu sauberem Trinkwasser und zur Sanitärversorgung mit Wasser als Menschenrecht anerkannt. Das Zertifikat für den Beitritt zur Initiative übergab die alternative Nobelpreisträgerin und Wasser-Aktivistin Maude Barlow am Freitag der Stadtverwaltung Neustrelitz.