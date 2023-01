Vor dem Bau des geplanten Containerterminals im polnischen Swinemünde können ab Donnerstag auch Kommunen und Verbände aus Deutschland Einsicht in die Genehmigungsunterlagen nehmen. Diese seien für 30 Tage in den Räumen des Ministeriums sowie auf der Internetseite einsehbar, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Hauptadressaten für die Einsicht in Dokumente der Umweltverträglichkeitsprüfung seien neben Kommunen und Verbänden auch Behörden.