Eine 80 Jahre alte Frau ist bei einer Frontalkollision im Landkreis Ludwigslust-Parchim lebensgefährlich verletzt worden. Ein 81-jähriger Fahrer eines Wohnmobils erlitt bei dem Unfall am Freitag schwere Verletzungen, wie die Polizei in Ludwigslust am frühen Samstagmorgen mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 81-Jährige in einer Rechtskurve das Rechtsfahrgebot missachtet und sei mit dem Kleinwagen der Frau im Gegenverkehr kollidiert. Ihr Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Wohnwagen stieß in einen Baum. Die Feuerwehr befreite beide Verletzte aus ihren Fahrzeugen.