Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitagabend mit seinem Wagen in Rostock durch einen Vorgarten und dann gegen eine Hauswand gefahren. Eine Person, die in dem Moment in dem Zimmer hinter der Wand auf einem Laufband trainierte, stürzte aufgrund der durch den Aufprall entstandenen Erschütterung, wie die Polizei mitteilte. Sie verletzte sich leicht und erlitt einen Schock.